台灣＃MeToo運動一把火從政治圈燒到演藝圈，從男星許傑輝爆出性騷後退圈，接著宥勝好爸爸人設翻車，還有主持人黃子佼也捲入誘少女拍裸照爭議，如今連資深藝人廖峻也被指控性騷，近日一名網紅發文稱出道時被一位男演員藉口指導演戲性侵，廖峻兒子看到文章後公開與父親的對話，廖峻則是否認指控，而這位網紅隨後也刪掉文章。

廖峻否認該網友說法，並透露對方欠他錢。（圖／翻攝自錦德臉書）

從廖峻兒子錦德在臉書的發文可見，他憤怒寫下「但願真的有侵犯他人的都得到懲罰，但利用MeToo借刀殺人者也一一現形」，錦德同時曬出和廖峻的對話紀錄，他詢問父親是否認識這名網紅，因為對方發文影射，沒想到廖峻回應「她還欠我錢」、「她想紅想瘋了」，否認女網紅的說法。

根據這名網紅在文中透露，年輕時曾被男演員以教台語藉口差點性侵，最後雖然沒得逞，但被警告不能說出去，對方甚至以工作機會為由恐嚇，文中還提到這名男星已中風，是大外界眼中的好爸爸且有兒女，這是因為這些特徵，所以錦德才會詢問廖峻。

對於這名網紅的敘述過程和狀況，廖峻則是還原始末，原來這名女網紅因缺錢登報賣小提琴，當時廖峻覺得對方可憐就給對方10幾萬，還幫她介紹製作公司，「我是覺得她才藝很好，我介紹給蔡製作是因為她二胡拉得很好」，廖峻當初只是想介紹女網紅拍戲，「我哪有跟她怎麼樣呢？我什麼也沒有，我是好意要幫她」。

廖峻感嘆自己好心沒好報，而就在錦德發文後，這名女網紅也轉發錦德貼文，承認廖峻確實有幫忙，也表示不要對號入座，女網紅最後則是將原先的貼文刪除。

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