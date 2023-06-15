日前傳出拜登政府允許台灣、韓國半導體廠延長在大陸生產的豁免期，消息人士認為，此舉將削弱美國對北京的出口管制措施。美媒報導，美國與大陸大打晶片戰，需要台積電、三星等盟友力挺，白宮也了解這一點，因此延長豁免，除了避免晶片價格飆漲，也能降低美國晶片製造計畫帶來的損害。

華爾街日報報導，美國政府去年10月對大陸半導體祭出最新管制措施，提供已在大陸投資數十億美元的多家企業為期一年的豁免，如台積電、三星等。

美方豁免期將於今年10月到期，如今華府對台韓晶片廠釋出訊號，有意延長輸中許可，但美國商務部拒絕對此事評論。

報導指出，即便有豁免，大陸無法進口荷商艾司摩爾（ASML）的極紫外光設備，後續仍很難升級製造先進晶片。

另一方面，三星和台積電相當清楚智慧財產權外洩的風險，不太可能在大陸興建先進製程工廠，因此美國延長豁免，這些企業在大陸工廠仍在運轉，但與先進製程腳步愈走愈遠。

報導提到，美國與中國大陸打晶片戰並不容易，需要採取妥協與策略，更需要盟友在背後支持。近期傳出的消息，意味著拜登政府也清楚這一點，這可能有助於避免晶片價格飆漲，並降低美國晶片製造計畫帶來的損害。