金門醫院表示該案已提報當地警察機關，不排除將對該男子提出告訴，強力遣責暴力。(于家麒攝)

衛福部金門醫院昨（14）日晚間驚傳暴力事件！一名年近60歲的陳姓男子因不滿看診等候太久，竟突然發飆暴走怒踹診間大門、發了瘋似的亂撕醫院海報，還一度衝進診間內以三字經飆罵正在看診中的女醫生，嚇壞所有醫護人員與看診民眾，警方獲報後趕赴現場時陳男已逃逸無蹤，將調閱監視器了解案發經過後傳喚陳男到案說明。

金門醫院表示，昨天晚上這名59歲的陳姓男子到院欲看診，因掛號人數已滿須另加掛，院方人員已告知需等至最後才會輪到他看診，不料等到10點多陳男已久候不耐，數度闖入診間找醫護人員理論欲插隊，無法得逞後竟在診間外開始謾罵、踹門、撕毀門上海報等脫序行為，最後還抓狂強行衝入診間飆三字經怒罵看診中的女醫生，一旁的護理師嚇到花容失色緊急報警處理。

警方表示，接獲報案後第一時間即派線上警員趕赴醫院了解狀況，但抵達現場時該名男子已逃逸無蹤，所幸未造成人員受傷；警方將調閱監視器畫面查閱了解案發經過，並將傳喚陳男到案說明。

院方表示，該案已提報當地警察機關，不排除將對該男子提出告訴，強力遣責暴力，亦期望司法單位勿枉勿縱，保障第一線醫護人員之人身安全。

院方亦沉重呼籲社會各界，一起支持對醫療暴力零容忍之立場，共同為就醫安全把關，讓醫事人員從事醫療業務時，不會有所恐懼或遭受影響，保障全民安定有序之健康醫療權利。