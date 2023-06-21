高雄一名50歲許姓女子近3隔月連續脹氣、腹痛，多次服用胃藥都不見好轉，前往高雄醫學大學附設中和紀念醫院求診，高醫岡山醫院籌設營運處一般及消化外科醫師吳柏宣用超音波一看，發現許女的膽囊發炎，膽囊內還有滿滿「魚子醬」狀的膽結石，吳柏宣進行腹腔鏡膽囊切除手術後，一坨膽結石攤在眼前，許女狀況也好轉了。

吳柏宣表示，膽囊位於腹部右上方、肝臟下方，用來貯存肝臟分泌出來的膽汁，進食時，膽囊會收縮將膽汁排入十二指腸，協助消化和吸收脂肪。一旦膽結石阻塞膽囊管道，膽汁無法排出，將引起膽囊組織發炎和腫脹，導致食慾不振、腹部不適、噁心，造成發燒、寒顫等；嚴重時還可能出現皮膚和眼睛變黃的黃疸症狀。

膽囊炎治療上，主要以膽囊切除手術處理，研究指出，92％的病人在接受膽囊切除手術後，其膽道疼痛症狀完全消失，其中以腹腔鏡膽囊摘除手術是目前主流，死亡率較低，住院時間較短，對組織傷害較少，且術後恢復較快、照護相對容易等。此外，單孔微創手術與達文西手術也能減少傷口創傷。

吳柏宣說，除了原本有膽結石者，較容易阻塞膽管造成膽囊發炎，根據統計，女性膽囊炎發生率高於男性，其中又以40歲以上女性為高風險群；孕婦在懷孕過程中，因為荷爾蒙分泌激素的改變，也易出現膽囊發炎。

由於目前膽囊結石沒有預防性藥物，吳柏宣建議日常生活飲食少油、高纖來預防膽汁過濃，並改善高血脂與體重過重；另多喝水、多運動，也有助減少結石發生機率。如有症狀時，可以掛號一般外科、消化外科、肝膽胰外科、肝膽腸胃科，作妥善的診斷與治療。