此外，因應中美戰，特力越南辦公室不僅擴大，且工業區已有首波啟用，目前更有新客戶洽談中，同時也因應採購成本控制，亦擴大印度辦公室，紡織物料等採購相對具競爭力。

特力2022年營收374.1億元，較去年同期減少14.5％，淨利4.26億元，年減45％，每股盈餘0.86元，主要受到景氣衝擊實體經濟影響。

何湯雄指出，去年開始實體通路營運很辛苦，今年經濟景氣還是很緊張，雖然內需強勁，但台灣是島國經濟，與全世界都有關連，還是受到通膨升息的大環境條件等影響。

他說「今年一定會比去年好轉」，去年應是營運谷底，今年陸續看到歐美客戶庫存情況好轉，也有急單出現，但量能還不會太大，因此，明年營運有機會恢復正常。

台灣零售事業部分，何湯雄指出，特力持續發展特力屋社區店，目前已達35家店，估今年底會開到41家，並朝50家目標邁進，除了社區店，特力屋亦準備搶攻東台灣，台東預計今年7月動工、明年第1季完工。

而社區店經營更考驗服務量能，目前已就B2B測試擬建置新工班團隊。為開闢專業修繕市場，特力旗下以B2B為主的特欣行垂直整合發展專業水材五金、電材五金、工廠五金、營建五金及設備，目前已有6家門市。何湯雄表示，特欣行將持續展店，除擴大通路外，也可增加更多好的工班，未來工班將是特力重要的資產，也是線下實體店的競爭優勢。