到尼加拉瓜訪問的伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）承諾加深德黑蘭與馬那瓜的關係。據法新社報導，萊希周三（14日）在馬那瓜的尼加拉瓜議會發表演講時說，「我們願意與兄弟友好的國家尼加拉瓜分享我們的能力和經驗……尼加拉瓜與伊朗和拉美地區相距甚遠，但我們的心很近，目標也很近。」

土耳其《世界報》（Dunya）指出，萊希此行訪問一些受西方制裁的國家。他從委內瑞拉開始訪問行程，繼尼加拉瓜之後，他還將續程至古巴。而在不久前，萊希和委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）共同宣布，兩人簽署了25項協議，協議涉及從教育、衛生到採礦等各個領域。深化貿易和交流的工作，也在尼加拉瓜的議程上。

萊希和尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）出席多項雙邊協議的簽字儀式。奧蒂嘉宣布，尼加拉瓜和伊朗簽署了多項「重要協議」，包括建立政府間經濟和商業合作與科技交流混合委員會，加強司法合作，加強制藥、醫療設備領域的合作等。他說，委內瑞拉、尼加拉瓜和古巴人民致力於捍衛拉美和加勒比地區的主權和一體化。三國與伊朗一樣，受到美國制裁。萊希說，伊朗和這個中美洲國家「有著共同的鬥爭、抵抗、革命和與共同敵人作戰的歷史」。