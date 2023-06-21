「抖音男神」耀樂2018年因私人影片外流，休學長達3年，他昨（20）日控訴外流的性愛片就是炎亞綸拍的，外流後還遭始亂終棄，對此，炎亞綸火速在臉書發長文道歉，不過YouTuber展瑞在貼文留言：「一直很欣賞你面對過錯的勇氣」，被認為是在力挺對方，意外引發網友砲火。

炎亞綸昨(20日)晚在臉書發文道歉，他表示很珍視這段感情，由於當時疏於溝通，導致沒有能力好好處理分手，希望能和耀樂碰面再一次道歉，盡所能彌補，更強調謝謝耀樂願意說出來，讓自己有機會面對心裡的不定時炸彈，也能重新面對當年面對過的錯誤，至於這件事是個人感情處理不好的結果，認了做了最糟糕的示範。

對此，YouTuber展瑞在貼文底下留言：「一直很欣賞你面對過錯的勇氣。感情的事都真的很難說，都只有當事人自己理解面對的難題是什麼。很多時候都是各方觀點不同。謝謝你曾經也幫助過我，希望你們可以好好化解，祝福兩者都可以挺過放下」，未料引發網友不滿，紛紛怒斥：「瞎挺一通，現在犯什麼錯誤都一樣輕重嗎」、「我真的勸你們不要多管閒事，還是你們一樣爛」、「我以為你們是YT的清流，結果都一個樣，真失望」。

YouTuber展瑞留言被認為是在力挺炎亞綸挨轟。（圖／炎亞綸 Aaron Yan 臉書）

YouTuber展瑞解釋並沒有說炎亞綸是對的。（圖／炎亞綸 Aaron Yan 臉書）

展瑞眼見網友怒火一發不可收拾，他解釋並沒有說炎亞綸是對的，也沒有說他是錯的，也沒有要對於受害者做評論，強調一個人如果做錯事，不應該選擇避重就輕，由於感情是他們最後要面對的，希望兩人都可以挺過，並未提出任何犯法等於對的言論，倘若最後真的犯法，也是會支持勇於面對司法。

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