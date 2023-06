美國數十年來採行戰略模糊,不明確保證北京武力犯台時會協防台灣。近年中共解放軍在台灣周邊活動頻繁,鼓吹華府加強對台承諾的呼聲高漲,拜登主政2年多來4度在公開場合表明美軍會在中國動武時馳援台灣,白宮官員事後都重申美國對台政策不變。

哈里斯(Harry Harris)在美國智庫外交關係協會(CFR)研討會表示,拜登回應「我們是否會協防台灣」時的答覆清晰無比,澄清的都是未經民選或不必面對聯邦參議院的人士。總而言之,拜登已表明「是的,我們會保衛台灣」。

他形容,無論美國下任總統是誰,拜登4度表態已為「美國是否會馳援台灣」問題設定新起點,其他人沒辦法歸零。

哈里斯是CFR最新報告「新時代美台關係:因應更強勢的中國」(U.S.-Taiwan Relations in a New Era: Responding to a More Assertive China)工作小組成員之一。他和CFR會長哈斯(Richard Haass)都支持戰略清晰,但這份報告凝聚26名專家共識,對華府是否該揚棄戰略模糊不持立場。

哈里斯說,美國如闡明會如何因應中國侵略台灣,台灣人民能決定要武裝對抗或向中國投降;中國是長期實行一胎化政策卻欠缺銀髮族社會安全網的國家,必須認清一旦和美國開戰,長者將孤苦無依;美國人民也要認清,如果和中國開戰,上戰場為台灣奮鬥犧牲的將是自己的兒女。

他表示,美蘇冷戰時期,全美上下理解且接受美軍可能必須作戰,「但因為戰略模糊政策,我們對台灣沒有同等理解,我認為我們欠美國人民一個解釋」。

工作小組共同主席、前美軍參謀首長聯席會議主席穆倫(Michael Mullen)敦促華府多管齊下,在中國經濟掙扎時善用經濟籌碼,反制北京企圖壓縮台灣國際空間,並仿效美國提供烏克蘭的軍事訓練,長期協助台灣建構防禦能力,藉此降低台海爆發衝突的可能性。

穆倫以美國的「緊要利益」(vital interest)形容台灣,呼籲拜登與中共總書記習近平保持聯繫,掌控各自輿論走向,以防台海緊張局勢演變成「禍害全球的戰爭」。

工作小組共同主席、前美國副國家情報總監高登(Susan Gordon)表示,加強嚇阻不只要讓台灣像烏克蘭一樣「全副武裝」(armed to the teeth),更要形塑意志與韌性,讓台灣在台海局勢上更有效發揮影響力。

主持計畫的CFR研究員塞克斯(David Sacks)談到中國「紅線」時說,美國如恢復與台灣的共同防禦條約,將被視為違反一中政策,可能引發台海衝突。塞克斯建議美國避免在台灣有強大軍事部署,加強協助訓練國軍也要遠離台灣,但美國高階軍官應增加訪台次數。