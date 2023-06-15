隨著端午節的腳步接近！苗栗縣警察志工大隊長張淑芬率中隊長梁嬌雪等志工團隊，前往苗栗警分局慰勞全年無休，努力守護民眾安居生活而戮力以赴的警察同仁們，特別在警察節當日又逢端午節前夕親至分局慰問，並準備900顆肉粽分送給員警們享用，以感謝員警的付出和辛勤，並預祝員警端午佳節安康與幸福。

端午節前夕又適逢警察節，苗栗縣警察志工大隊長、苗栗縣議會副議長張淑芬慰勉警察同仁平時為維護社區治安，常常犧牲佳節連假與家人團聚的時光，無私奉獻，協助維護治安、疏導交通及為民服務等任務，真心感謝警察的幫忙與協助，大家一起加油，也祝大家警察節暨端午佳節平安健康。

苗栗警察分局分局長蘇旭茂表示，維護地方治安與交通是警察的天職，感謝警察志工長期協助推動警政工作，對志工們默默無私的奉獻深表感佩，同仁將持續用心努力做好維護地方治安、交通及為民服務之工作，讓民眾能在一個安全、安心的優質環境裡安居樂業，以回饋大家的支持與鼓勵！