刑事局等單位21日派員至泰國將黃嫌押解回台。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

康友KY前董事長黃文烈，涉嫌以不實財務報表，塑造營收假象，誘騙民眾購買該公司上市股票及銀行核發貸款，非法吸金高達201億元，造成上萬股民投資血本無歸。黃嫌因涉嫌違反證券交易法等罪，2020年8月20日及12月29日分別遭台北地檢署及地方法院發布通緝，但黃嫌已早一步潛逃出境至新加坡。

刑事局國際科自2020年起，持續追查黃嫌在境外的行蹤，靠著平時與各國警方密切合作，新加坡警方通報我方，黃嫌在2020年9月持用第三國萬那杜護照，自新加坡飛往歐洲，國際科持續追查，再接獲英國國家打擊犯罪調查局(NCA)駐香港聯絡官通報，指黃嫌於2021年2月持萬那杜護照，自歐洲飛往泰國曼谷，隨即通報駐泰國警察聯絡官，洽請泰國警方協助查緝。

泰警接獲我方的請求後，多次召開專案會議，研議相關偵查作為，先註銷黃嫌的泰國精英簽證，再會同聯絡官在今年5月24日於泰國曼谷市巴度那區公寓將黃嫌逮捕到案，並在住處查扣萬那杜護照、平板電腦、手機及現金100萬元泰銖等物品。

因黃嫌持第三國萬那杜護照入境泰國，黃嫌當場向泰警辯稱非我國籍人民，經刑事局提出相關事證向泰警說明，並於5月30日派員前往泰國總檢察署及泰國移民總局拜會，說明黃嫌是我國重大通緝犯，獲泰國檢、警支持，同意交由我方押解回國歸案。