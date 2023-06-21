國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜，在近日多份民調位居第3名，而國民黨前台南市議員謝龍介20日在直播中指出，「年輕人會比較喜歡柯P，免不了的」。而近日就有一份最新的網路民調指出，有68％的民眾認為「的確是這樣，希望侯友宜努力用自己的方式展現自己的優秀」，引發討論。

謝龍介20日時表示「年輕人會比較喜歡柯P，免不了的，為什麼很多年輕人會喜歡聽我講話？因為你們要了解，賴清德與侯友宜的訓練比較吃虧，他們是做首長的」，謝龍介強調，「柯P跟我一樣沒工作，我民意代表講話彈性比較大、不怕犯錯，首長講話比較怕犯錯」。

YouTube頻道《庶民錦鯉》21日對於「你覺得謝龍介這話說的有道理嗎？」進行了網路民調，截至11日23時，已有2621人進行投票，有68％的民眾認為「的確是這樣，希望侯友宜努力用自己的方式展現自己的優秀」，有32％的民眾認為「不用為侯友宜遮掩」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「侯市長加油！」、「希望侯市長拿出當警察時面對歹徒的氣勢，為保衛善良百性不惜犧牲生命的精神能在選舉時表露」、「侯市長火力全開就對了啦」、「侯是基層起來的公務員，他的訓練就是一步一腳印，不像柯說錯話都不用負責，裝傻就帶過去了」。