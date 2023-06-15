紐西蘭統計局公布，第一季國內生產毛額（GDP）月跌0.1%，為繼去年第四季下跌0.7%之後，連續第二季萎縮，代表經濟陷入衰退。

與去年同期相比，第一季GDP成長2.2%，但不及市場預期的年增2.6%。

最新發布的經濟數據顯示央行可能不需要進一步升息，紐西蘭元下跌0.2%，報0.6197美元。

根據這份經濟報告，紐西蘭經濟普遍疲軟，約一半的產業都看到產值萎縮。今年1、2月奧克蘭兩次遭到颶風和水患侵襲，使經濟增長受到衝擊。

澳洲西太平洋銀行（Westpac）資深經濟學家Michael Gordon在報告中指出：顯然，紐西蘭經濟正在失去動能，但情況是否已經放緩到足以讓我們走上重返低通膨和通膨穩定的道路，仍有待觀察。

雖然GDP連續兩季負成長只是所謂的「技術性」衰退，但隨著10月大選步步逼近，而選民們正苦於生活成本節節攀升，這已經成為一個重大的政治問題。

紐西蘭目前的通膨率為6.7%，遠超出央行設定之介於1%～3%的目標區間。

紐西蘭央行的官方現金利率目前處於5.5%，創下14年新高。自2021年10月以來，該央行已經升息525個基點，並在上次於5月召開的政策會議上表明現在利率已經到頂。

Capital Economics經濟學家Abhijit Surya在報告中指出，隨著需求面的通膨壓力持續減緩，轉而調降利率將變得越來越有說服力。