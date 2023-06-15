北市陽明山仰德大道2017年7月，發生混凝土泵浦車煞車失靈，衝撞對向22輛汽、機車，造成4死9傷，檢方原本起訴信詠工程行負責人陳美蘭、維修泵浦車技師盧志宏等人，後又認定陳女高齡83歲的父親陳木才是實際負責人，將他一併起訴，士林地院審理後，認為陳只是幫女兒打打電話、聯絡驗車廠，並無決定修理的權限及義務，判陳無罪。
檢方認為，陳木是負責人陳美蘭的父親，泵浦車2005年以二手購入泵浦車時，手煞車已遭拆除，而且車輛限重15公噸，事故發生時已超載至20.16公噸，陳木主觀上知道車輛超載、手煞車移除的缺失，會導致交通事故的風險大增，仍指派司機駕駛該車進行灌漿作業。
但陳木開庭時聲稱，表示他只是偶爾幫忙打電話，在公司並無職務，並非實際負責人。
士院審酌，陳木為陳美蘭之父，平時代為打電話通知司機出車，無悖於社會常理，檢方提出的證據，難認陳木就是實際負責人，或有參與公司營運，需對意外負責，判陳木無罪。
這起重大車禍發生在2017年7月19日，司機阮英貴駕駛泵浦車從信詠公司出發，行經仰德大道3段、新安路口時，因齒輪鬆脫無法煞車，陸續撞上多部汽、機車，包括阮在內的4人死亡、9人受傷。
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