南投縣草屯鎮45歲鄒姓男子18日晚間酒駕撞飛72歲李姓騎士，李男當場噴飛20公尺慘死，鄒男甚至再往前開了10公尺卡進水溝才停下，自行爬出車外後發現現場滿目瘡痍還有一大攤血跡，驚覺事態嚴重，癱軟跪坐地上；檢方查出他曾因酒駕被判刑，10年內又酒駕致人於死，聲押獲准。

檢方相驗後發布新聞稿表示，鄒男於18日傍晚18時許，酒駕撞擊李姓男子，李男送醫不治，酒測值超過0.25毫克，鄒男曾犯不能安全駕駛罪經有罪判決確定，10年內再犯致人於死罪嫌重大，所犯為無期徒刑或5年以上重罪，有相當理由認為有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

駕駛酒駕撞死人，自行爬出車外後發現現場滿目瘡痍還有一大攤血跡，驚覺事態嚴重，癱軟跪坐地上。（翻攝照片）

鄒男18日晚上飆速開車撞飛李男騎乘的機車，李男噴飛20公尺摔落，現場遍佈散落零件碎片，還留有一大灘血，李男當場沒生命徵象，送醫不治，鄒男當下往前開10多公尺，衝過路邊水溝卡住，自行爬出車外後，見現場一片狼籍和一大灘血，發現騎士傷勢嚴重，才驚覺事態嚴重，嚇傻癱軟跪坐地上。

警方到場進行酒測，發現鄒男酒測值高達每公升0.63毫克，全案依酒駕致死嫌送辦，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

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