美國知名漢學權威、哥倫比亞大學政治學系教授黎安友14日拜會新北市長侯友宜，雙方針對兩岸情勢、美中台關係進行交流，侯友宜表示，未來若當選總統，將以中華民國憲法為基礎，重啟和對岸的事務性對話，彼此溝通合作，致力維持現狀、降低兩岸緊張情勢。

新北市府指出，黎安友（Andrew J. Nathan）研究中國問題達半世紀，1971年獲得哈佛大學政治學博士學位，從1971年起於哥倫比亞大學任教，這次應台北論壇基金會邀請，將於16日以「如何防止台海衝突（Deterring the Conflict in the Taiwan Strait）」為題發表演說，盼為台海安全提解方。

台北哥大校友會14日在新北市府舉行晚宴，歡迎黎安友，侯友宜也提前安排1小時，在新北市秘書處長饒慶鈺陪同下，與黎安友、中華民國國際關係學會會長暨政治大學外交系教授盧業中、台大政治系教授左正東等國際關係學者，交流對兩岸、美中台關係的看法。

黎安友指出，中國大陸現階段針對台灣問題採取的是「戰略耐心」策略，他觀察到習近平是謹慎的冒險者，從中共在南海及釣魚台的作為，可知習近平對兩岸問題不可能靜觀其變。

侯友宜則表示，台灣目前最大危機是「政府不願意和對岸溝通、改善兩岸關係」，為避免對岸的戰略耐心下降、冒險動機增加，他主張以憲法作為推進兩岸事務性交流對話的基礎，因為中華民國憲法是台灣社會的最大共識，這樣才能重新建立兩岸的互信及合作，降低當前緊張局勢，維護台海和區域安定，爭取人民最大福祉。