中廣-蓋洛普今公布最新2024年總統大選民調，在沒有「藍白合」的情況下，民進黨總統參選人賴清德以31.89％支持度排名首位，民眾黨總統參選人柯文哲則為24.62％位居第二，國民黨總統參選人侯友宜僅17.93％。而民調也顯示，僅有藍白合「侯柯配」能扳倒民進黨。

此次總統民調於今年6月16日至20日執行，針對台灣地區22個縣市、20歲以上具投票資格民眾電訪，採分層比例隨機抽樣法，完成1083個有效樣本數，在95％信賴水準下，抽樣誤差值為正負2.98％。

民調顯示，賴、侯、柯對決的情況下，賴的支持度為31.89％；侯為17.93％；柯為24.62％的民眾表示支持。另，尚未決定者達19.62％，3.59％的人不會去投票，不知道或拒答者佔2.35％。

進一步分析，支持民進黨也支持賴清德的比例達89.68％，支持民眾黨也支持柯文哲的比例佔78.31％。但支持國民黨也支持侯友宜的比例只佔61.42％，19.16％的藍營支持者轉往支持柯文哲，3.25％轉往支持賴清德，顯示藍軍尚未歸隊。

至於各政黨可能提名正副總統人選支持度，賴清德搭配駐美代表蕭美琴有30.48％，侯友宜搭鴻海創辦人郭台銘為23.26％，柯文哲搭配前台北市副市長黃珊珊則是23.95％。若國民黨改為郭侯配，綠、藍、白則分別為30.11％、25.02％、23.17％，依然是賴蕭配領先。

但在藍白合的情況下，意即由侯友宜搭配柯文哲的「侯柯配」，便能以39.6％扳倒賴蕭配的34.58％。侯柯配在20至29歲、30至39歲、50至59歲有優勢，賴蕭配則在40歲至49歲、60歲以上更獲青睞。

至於整體政黨支持度，民進黨為22.3％，國民黨為17.33％，民眾黨則是9.88％，高達42.16％民眾「看人不看黨」。

中廣公司董事長趙少康、前台北市長郝龍斌都強調，藍白合能夠勝選，必須合作，但誰正誰副都言之過早。

趙少康表示，昨晚看到民調結果原本不想出席記者會，藍、白不如果不合，選舉就不會贏，由於此次民調顯示「侯柯配」能勝選，未來也能針對「柯侯配」進行調查；郝龍斌也說，侯郭配、侯盧配都無法贏民進黨，只有兩組人馬對決，在野黨才能贏，在野陣營須體認到若不合作，就是民進黨繼續執政，藍、白顧好基本盤後可再透過黨對黨協商，決定要如何搭檔。