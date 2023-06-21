國台辦昨宣布，中國大陸海關總署決定自6月20日起恢復台灣釋迦輸入中國大陸後。國民黨主席朱立倫今在中常會上喊話，兩岸同文同種，兩岸應該和平相處交流就像家人，而不要變成仇人，並嗆民進黨總統參選人賴清德「台獨金孫」，永遠都以台獨立場看兩岸交流，只會想要破壞、抹黑、抹紅兩岸正常交流。

朱立倫表示，政府存在的目的就是要幫人民解決問題，讓大家能夠過好日子，絕對不是要製造問題，製造障礙讓人民受害，國民黨堅持為民眾拚好日子，幫民眾解決問題，這次海峽論壇順利爭取台東鳳梨釋迦銷往大陸，就是最好的例子。

朱立倫指出，這次副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴以及代表團到廈門參加海峽論壇，最重要的目的就是希望能夠讓兩岸透過交流對話解決民眾的問題，很高興在昨天看到陸方正面回應，台東的鳳梨釋迦可以順利的銷往大陸，為農民解決問題。然而賴清德這位「台獨金孫」，卻永遠以台獨立場看兩岸交流，只會想要破壞、抹黑、抹紅兩岸正常的交流。

朱立倫提及，政府存在的目的是幫民眾解決問題，民進黨一方面堅決主張台獨、一方面堅持反核，堅持意識形態與兩張「神主牌」，是真正的害台灣，為民眾製造障礙、製造問題。兩岸同文同種，兩岸應該和平相處交流就像家人，而不要變成仇人，而民進黨卻要衝突、戰爭變仇人。2024的選戰，是一場和平對戰爭的選戰，是家人與仇人的選擇，呼籲民眾一定要做最明智的抉擇。

朱立倫表示，面對2024的選戰，不管黨部、智庫、立法院黨團、各地縣市長和議會，大家都要團結在一起，過程中若有做得不好、不足的，要立刻調整腳步。

朱立倫強調，侯友宜總統候選人的競選辦公室執行長張其強，今天來擔任國民黨副秘書長，國民黨內很多重要的幹部，也會到侯辦擔任重要的職務，絕對是二合一、完全的整合在一起。智庫、黨部、立法院黨團再加上各縣市長，都會完全整合在一起，讓母雞、小雞一同努力，讓選戰的每一位選將都能夠團結、能夠一起打贏2024的選戰。