2024總統大選目前有藍綠白三方角力，各方民調顯示民進黨參選人賴清德目前領先，引發是否藍白合議論。媒體人韋安今(21日)在臉書發文表示，侯友宜有國政4方針、國安4堅持，即使三腳督下在野黨候選人民調輸，但仍有一種可能足以打敗賴清德，就是侯友宜加柯文哲的「侯柯配」。

「在野想贏只剩下一招了？」韋安指出，中廣.蓋洛普2024年正副總統選舉候選人民意調查分析（2023年6月16-20日），結果顯示，不管賴侯柯民調多少，排名如何，在野黨只有一招。在所有的組合當中，以目前的民意來看，「三腳督」之下，各種組合的可能，在野都是穩輸的。

韋安直言：只有一種可能，才能打敗賴清德，就是「侯柯配」。

至於為何以侯友宜為正選？韋安稍早也發文提到，侯友宜「人生4經驗」，讓賴、柯沒得比：1、來自南部，受父輩身教，腳踏實地努力做事的經驗。2、30年打擊犯罪，整治治安，帶領全國8萬警察大軍的領導經驗。3、警大校長2年半，傾聽年輕人心聲，與學生朝夕相處的教育經驗。4、13年新北正副市長，全國最大，400萬人口的城市治理經驗。形成侯友宜完整的競爭優勢，運用得當將在三腳督混戰中，脫穎而出。

韋安表示，侯友宜有「國政4方針」、「國安4堅持」、「人生4經驗」，具有「了解民心、找對政策、解決問題」豐富經驗，這就是雖然起步晚，民調低，侯友宜仍篤定自己一定能贏的底氣和優勢。