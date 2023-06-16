上海商銀攜手集保舉辦「商業本票發行電子化傳遞功能說明會」，向有發行商業本票需求之企業客戶介紹推廣該項功能的使用方式。相較於以往使用紙本發行商業本票時，發行人須填具多張申請文件表單交付提供保證之銀行，銀行間也需來回多趟行程完成文件遞送，這是因應金融科技發展趨勢，可達到推動無紙化節能減碳目標。

上海商業儲蓄銀行於自家企業網路銀行平台「全球一路通」開辦線上遞送保證額度動用服務功能，商業本票發行人若是搭配台灣集中保管結算所「短期票券登錄系統」，即可於線上完成發行，將商業本票發行流程簡化與數位化並達到完全無紙化，提供企業客戶更多元的線上服務。

上海商銀企業網銀平台「全球一路通」擁有強大的資金管理功能，台、外幣單筆／整批轉帳、薪資轉帳交易、定存、進出口業務包含線上開立信用狀及企業融資撥貸還款等，於今年四月底又增加了商業本票發行功能，發行人無須再提供紙本文件，經由電子憑證押密方式於全球一路通完成遞送申請書程序，以高規格的網路安全機制，提供企業戶便利的各項數位金融服務。發行人以工商憑證或證期共用憑證登入台灣集中保管結算所的短期票券登錄系統，完成登錄承銷相關文件傳送，便可於辦公室內完成發行商業本票所需的全部流程。

上海商銀近年積極落實環境、社會與公司治理(ESG)永續發展，接軌國際簽署科學基礎減量目標倡議(SBTi)，進行投融資碳盤查及規劃減碳目標與策略，該行第一季獲得S＆P全球永續年鑑評選為產業排名前10％的ESG績優企業，未來該行也將陸續推動數位轉型，發揮金融影響力，積極打造上銀數位金融生態圈，提供優質的金融服務，此次以場景金融（Financial Scene）為主，提供銀行即服務的概念，將金融商品融入在各項場景之中，打造出既創新又便利的金融生態圈，以實現普惠金融的價值。