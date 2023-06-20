睽違4年左右時間，孫正義可望再度站上舞台，親自跟股東說明今後的經營方針。同時，軟銀旗下的金雞母Arm的最新掛牌進度，也是市場所關心的，尤其目前AI人工智慧題材方興未艾，這家矽智財大廠應可藉此話題拿到不少錢。

彭博社指出，Arm這次IPO（股票初次公開發行）希望能籌措的資金大概在100億美元。因此，諸多券商都在調整軟銀目標價，大都以上修為主。事實上，軟銀在4到6月的第2季時間內，股價已飆升25%，有希望創下3年以來單季最大漲幅。

話雖如此，但軟銀的願景基金的前途還是堪慮。根據計算，因手上科技類股的價值都在縮水，已連續5季都大虧數10億美元的願景基金，實際上似乎已暫停大規模投資計畫。在缺少大量資金挹注下，也讓全球新創公司紛紛勒緊褲帶度日。

根據彭博社數據，軟銀在6月這1季之內，透過幾輪融資方式投資了7家新創公司，大概才花5.5億美元。兩年前的同期，也就是2021年第2季，新冠疫情盛行之際，願景基金當時大手筆砸了156億元。

5月29日，孫正義曾經寫過信給股東，其中一段內容為，全球地緣政治風險，以及其它因素造成的下行風險仍然無法預估。不過，創新資訊科技還是在各地迅速研發。或許，軟體銀行正在改變全面防禦的投資策略。在保持財務穩健的同時，將投資在推動資訊革新上面，並在防禦型以及攻擊型之間取得平衡點。