2023旺旺中時金融服務評鑑大賞成果揭曉，共有21家金融業者獲得35個獎項，行政院副院長鄭文燦致詞時表示，金融業關注3大議題，包含打詐、個資保護與綠色金融，也認為金融業還有更多挑戰，希望其發展韌性，發展得更好。

鄭文燦今日參加第一屆中時金融服務評鑑大賞，他表示，旺旺中時已經有兩個評鑑，工商時報服務業評鑑已經建立起口碑，金融業服務業大賞今年第一屆，涵蓋銀行、證券與保險，有專家審查也有網路票選，兼具多元性角度，更能貼近金融消費者需求讓普惠金融達成。

金融業重要性不只經濟支柱，對於人民生活、財富的累積跟管理有很大影響，行政院這幾年對於金融業創新與永續發展很多的努力。

最近大家關切的幾個問題，首先是打詐，銀行阻詐方面很用心，警示帳號、預警帳號是有管理的，KYC原則落實到匯款雙方，第一線行員很用心，阻止很多詐騙案件，單一個案可以到百萬元、千萬元。統計去年大約8000件，大約42億元；今年前五月也有19億元。

近期也修法，蒐集人頭帳號有罪、提供人頭帳號經警政機關提醒，仍提供的話也有罪，打詐母法修法讓源頭管理多一份工具。

金融業也很辛苦，包含金管會在內，投資詐騙網頁很多，七成以上都是網路詐騙，高科技智慧化犯罪變成主流，甚至利用AI科技虛擬很多名人，欺騙消費者上車，政府也修法，把投資廣告要實名制，建立下架機制，平台業者如Google、Meta要在24小時內下架刑事警察局與金管會通知的廣告，5月份下架就有2700多件，名人更是幾個小時就下架金融業打詐。

創新科技、金融沙盒政府很支持，但是資安非常重要，資安法修正上市櫃公司與金融業標準提高，個資保護法罰則比較嚴可以累進處罰，最高拉到1000萬元，金融業要謹守個資保護原則。並且建立個資保護監理機關，建立於行政院，個資保護比照歐盟標準，金融業站在第一線遵守個資規範。

綠色金融方面，這幾年推動綠色金融3.0，藉由債券、基金、融資導引產業轉型、永續發展與淨零轉型的動力。台灣金融業是台灣經濟支柱、經歷過防疫保單虧損已經撐過來，眼前有更多困難，包含新會計準則、新的資本適足率規定，能夠邁向國際接軌的同時與金融韌性發展更好。