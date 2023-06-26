警方在詐騙車手身上起多贓款等物。（新竹市警一分局提供／陳育賢新竹傳真）

詐騙集團以異性助理言語誘惑（PUA模式）誘惑被害人，被害人稱「寶貝，你也會這樣做嗎？」， 對方就回「當然呀，我們一起」，還說「為我們未來努力」。（新竹市警一分局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市1位民眾誤信網路假冒股市名嘴投資訊息，從臉書連結至LINE並下載假的投資股市APP「精誠」，之後將資金匯入指定帳戶，最後被慫恿投入3000餘萬元才知遭騙，憤而向警方報案，順利計誘逮獲假冒投資公司專員前來取款的車手。

警方調查，此手法係遭假冒財經名人、理財投資專家等身分，於各社群網路平台刊登「讓你輕鬆賺」、「高報酬保證獲利」等1頁式廣告，廣邀學員進入「LINE投資群組」或「假投資APP」，群組內並有犯嫌冒充專家上課，佯稱可帶領學員操作股市或代為投資賺錢保證獲利。

此詐騙集團同時以異性助理言語誘惑（PUA模式），雙方互稱「寶貝」，被害人稱「寶貝，你也會這樣做嗎？」， 對方就回「當然呀，我們一起」，還說「為我們未來努力」，讓被害人卸下心房而匯款入款項，使民眾一步步掉入詐騙集團所設下的陷阱，在不到1個月時間就匯出3000餘萬元投資，並取得「中級班」資格。

被害人之後與親友提及此事始知可能受騙，因而向新竹市警第一分局報案，被害人並與警方配合，向詐騙集團佯稱希望再支付200萬元以提升到「高等授課班級」資格，但因款項並未在戶頭，只能以現金當面交付。

詐騙集團的客服人員不疑有它，因此相約於指定地點面交，而警方早已在該處所周邊布署警力，見依約前來取款的男子，員警便一擁而上，當場將前來面交的20歲陳姓男車手當場逮捕到案，全案訊後移送新竹地檢偵辦。

市警一分局表示，隨著網路日漸發達，詐騙集團的手法推陳出新，近日新興假冒名人假投資詐騙，尤其近來MeToo事件遍地開花，許多被害人因成新聞焦點，竟也被製作假投資哏圖，以此詐騙被害人匯款投資。

警方指出，詐騙集團除要求被害人匯款外，也推出面交到府服務方案，皆標榜高獲利、低風險、散布假連結及鎖定民眾貪圖快速致富的心態，呼籲民眾提高警覺，投資理財應透過正當的投資管道，多方查證以免落入詐騙集團假投資陷阱，若有疑問皆可撥打165反詐騙電話或110請求協助查證。

新竹市警察局第一分局將透過網路社群媒體、廣播及各種社區座談會加強反詐騙宣導，透過強化民眾反詐意識，全方位保護民眾的財產安全。