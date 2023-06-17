為協助我國廠商拓展出口貿易及拓銷瓜地馬拉市場，輸出入銀行與瓜地馬拉工業銀行Banco Industrial S.A.建立轉融資合作關係，再度於瓜地馬拉新增1家轉融資銀行據點。

瓜地馬拉工業銀行Banco Industrial S.A.業於2023年6月14日假其總行舉行合約簽署儀式，該行董事長(Chairman) Mr. Ramiro Castillo、總經理(CEO)Mr. Luis Lara及企業國際融資部門(經理) Mr. Luis Prado等皆出席，並邀請我國駐瓜地馬拉共和國大使館曹立傑大使見證，輸出入銀行理事主席劉佩真亦錄製儀式慶祝影片，親自祝賀雙方建立合作關係。

瓜地馬拉工業銀行Banco Industrial S.A.成立於1968年，總部設於首都瓜地馬拉市，是總資產與淨值皆為當地排名第一的民營商業銀行，主要經營企業金融與零售金融業務。

依據我國財政部關務署統計資料顯示，2022年台灣與瓜地馬拉雙邊貿易金額約為4.12億美元，其中台灣出口至瓜地馬拉約為2.67億美元，較上年同期成長31.53%。本次簽約深信可以為瓜地馬拉工業銀行、瓜國廠商及台灣出口商，創造三贏的局面。

在輸出入銀行提供的各項金融服務中，「轉融資」係屬最具特色的重要業務之一。「轉融資」係由輸出入銀行提供優惠貸款額度給國外合作銀行，供其轉貸當地進口商向台灣出口商購買產品。截至2023年5月底止，輸出入銀行已與全世界24個國家、63家銀行建立轉融資合作關係。