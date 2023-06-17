德國巴伐利亞邦歷史遺跡保護辦公室（BLfD）今天表示，德國南部出土一把有著3000多年歷史的青銅劍，不但保存完好，而且「幾乎仍閃閃發光」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，考古學家上週在位於紐倫堡（Nuremberg）和斯圖加特（Stuttgart）中間的諾德林根（Nördlingen）挖掘時發現這把劍，這把劍的歷史據信可追溯至公元前14世紀末，即青銅器時代中期。

巴伐利亞邦歷史遺跡保護辦公室這週指出，這把劍有著八角形的刀柄，出自一個葬有3人的墓，裡面葬有一男、一女及一名男孩，3人連同這把劍被接二連三地埋葬，目前仍不清楚這3人之間的關係。

巴伐利亞邦歷史遺跡保護辦公室主任裴費爾（Mathias Pfeil）說：「這把劍和墓葬仍需進行檢查，考古學家們才能更準確地將這項發現進行分類。不過，我們可以確定的是，（這把劍）保存的狀態好得不得了，類似這樣的發現非常罕見。」

巴伐利亞邦歷史遺跡保護辦公室說，這個時期的劍並不常見，之前出土的劍大多來自19世紀開啟的墓塚或個人發現。