首先，聯準會一如預期在6月暫停升息，但暗示2023年內還將升息2碼，聯準會主席鮑爾甚至提及只有在通膨大幅下滑下才有可能降息，立場仍偏鷹，但美元近周仍大跌1.27%，因5月PPI、CPI均顯示美國通膨壓力持續減輕，而初領失業金人數也不如預期，投資人質疑聯準會能否順利升息，抑制了美元。

另外，歐洲動向也影響了美元，與聯準會不同的是，6月歐洲央行再次升息1碼且宣布7月起停止資產購買計畫(APP)再投資，總裁拉加德(Christine Lagarde)還稱升息行動尚未結束，7月可能繼續升息，激勵歐元上漲1.75%，而英鎊近周則上漲1.95%，因5月失業金申請數減少1.36萬人，遠優於預期，再加上剔除紅利平均薪資增幅高於預期，強化英國央行(BoE)維持鷹派的預期，助推英鎊，美元也在歐系貨幣走揚下回落。

日圓近周下挫1.74%，因日本央行(BoJ)總裁植田和男稱即使通膨預期超過2%，也可能不會調整貨幣政策，拖累日圓再次貶破140大關。澳幣近周上漲1.97%，其5月新增就業達7.59萬人，遠優於預期，失業率亦從4月的3.7%降至3.6%，顯示就業市場仍強勁，強化澳洲央行(RBA)持續升息的預期，推升澳幣。

人民幣、離岸人民幣近周分別上漲0.27%、0.39%，中國經濟數據普遍不如預期，在經濟下行壓力再次加大下，中國央行先後調降7天期逆回購利率、常備借貸便利(SLF)利率、中期借貸便利(MLF)利率，但中國央行加強刺激措施反而刺激人民幣走揚。南非幣近週大漲3.04%，日前南非與美國的外交關係因南非未能堅持在俄烏戰爭保持中立而惡化，而近日在美國國會議員敦促拜登政府將「機會成長法案論壇(AGOA Forum)」的優先順序安排在南非與俄羅斯的關係之上後，南非政府稱該論壇得到了美國的支持，是關係暖化的先行跡象，帶動南非幣大漲。