即使英國央行英格蘭銀行（BoE）等央行再度升息以對抗通膨，華爾街股市主要指數今天仍擺脫近期疲弱表現，在科技股漲勢帶動下多半收高。

道瓊工業指數微跌4.81點或0.01%，以33946.71點作收。

標準普爾500指數上揚16.20點或0.37%，收4381.89點。

科技股那斯達克指數上漲128.41點或0.95%，收13630.61點。

費城半導體指數上揚20.15點或0.57%，收3569.87點。（譯者：楊昭彥）1120623