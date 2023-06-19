俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭已經持續了一年多，這是21世紀以來最慘重的戰爭，數以千計的士兵喪生，整座城市化為廢墟，民眾流離失所，數個城市發生血腥屠殺，城市與村鎮面對突然其來的空襲。但烏克蘭的戰鬥決心比任何人預期的都要激烈，他們從初期的苦撐待援，走到如今的戰略反攻，但是這只是戰爭歷程的轉折，前途仍然是不明確的。

戰略與國際研究中心(CSIS )的分析師瓊斯(Seth Jones)表示，現在判斷反攻是否會成功還為時尚早，可能成功，可能失敗，可能和局，他歸納了6種可能的結局。

可能1 停火協議：

瓊斯說，戰爭的下一階段，取決於烏克蘭能在這一次的反攻作戰當中的戰果，也就是能夠多快收復領土。如果烏克蘭的進度有限、停滯不前，這可能會使北約主和派的聲音增加，目前支持烏克蘭的西方盟國會勸烏克蘭面對現實，也就與俄羅斯談判、停火。

當然，如果烏克蘭的反攻作戰，能夠將俄羅斯控制的領土面積從目前的 20% 減少到 10~15% 左右，那麼逼迫烏克蘭談判的聲音就會降低。因此，烏克蘭有不能輸的壓力，談判意味著依現況停火，最終就會出現類似兩韓分裂的局面，雙方畫出一道停戰線，同時都不承認戰爭已經結束。

在這種情況下，俄羅斯就算是部分勝利，他們獲得想要的緩衝區，同時也可以等待西方重新與他建立正常關係。

可能2 和平協卜議：

比停火協議更穩固的是和平協議，但瓊斯認為可能性不大。「俄羅斯總統普丁他的尊嚴不容許他這樣做。」

瓊斯說：「他投入了太多的政治和軍事資本，無法在沒有取得明顯成功的情況下從戰爭中脫身。」

雖然不清楚普丁會接受怎樣是的成功，但他可能會滿足於俄羅斯保留其在東部和南部佔領的部分，再宣稱達到預期目標。

更複雜的問題是，烏克蘭願意放棄什麼？澤倫斯基曾表示，烏克蘭的目標是「收回所有被俄羅斯佔領的地區，包括俄羅斯在 2014 年吞併的克里米亞。」

所以，普丁與澤倫斯基都不可能做出任何讓步，不可能同意和平協議。

可能3俄羅斯勝利：

俄羅斯的目標是「完全控制烏克蘭」，這是俄羅斯在去年2月24日發動戰爭的主要目標，他們試圖發動一場閃擊戰，奪取首都，推翻政府，再建立一個親俄羅斯的傀儡政府。

當然，烏克蘭粉碎了這個計畫。瓊斯說，就目前的情況來看，俄羅斯軍隊已沒有再次進攻的希望，因為他們在巴赫穆特戰役中傷亡慘重。

現在俄軍能做的就是是鞏固現有防線，防止烏克蘭收復更多領土，所以這個選項極率極低。

可能4俄羅斯撤退，烏克蘭勝利：

烏克蘭反攻的目標就是如此，他們目前在3個戰線上同時發動反攻，包括盧甘斯克、頓內次克以及南部的札波羅熱。

雖然烏克蘭有機會得重大進展，但是將俄羅斯人完全趕出佔領區，這包括2014年以來的淪陷9年的領土，這將是非常困難的。

尤其是只要普丁還在位，俄羅斯軍隊就不太可能完全撤退。普丁的生命與戰局是綁定的，在俄羅斯歷史上，要是全面輸掉戰爭，那統治者不是被鬥倒，就是橫死。

但是，儘管俄羅斯軍隊的重大死傷，士氣低落，但是普丁面對政變，並且被推翻的可能性以往任何時候都高，但分析師認為，普丁可能找好了「防火牆」，即使戰局不利，政治檢討可能燒不到他身上。或許俄羅斯國防部長紹伊古(Sergey Shoigu)，或是陸軍總司令格拉西莫夫(Valery Gerasimov)會成為承擔責任的人，而不是普丁。

有一種看法是，只要普丁被驅逐或死亡，俄羅斯可能會全面撤退。長期以來，關於他的健康問題謠言也一直在流傳，但是沒有可靠的證據表明他生病。

可能5長期戰爭：

要是反攻作戰打成了僵局，戰鬥將持續數月甚至數年，演化為一場消耗戰，那就是沒有贏家的情況。

要是落到這種局勢，比拚的就是誰最能扛住遙遙無期的消耗，目前尚不清楚哪一方能夠堅持更長時間。

瓊斯說，雖然烏克蘭得到了西方的大量援助，但俄羅斯有著更多的人力，可以調動的人員更多。在戰爭中，人力也是資源。

不過需要注意的是，俄羅斯的軍隊在這場衝突中被大幅削弱，在士兵和武器方面都損失慘重。

美國參謀長聯席會議主席米利將軍(Mark Milley)就擔心這種情況，他在今年5月份曾表示，「必須把戰爭持續數十年的情況納入考慮，屆時意味著烏克蘭不太可能收回其所有領土。」

米利說要是陷入僵局，雙方必須在某個時刻通過談判達成和解。

可能6核戰爭，或北約干預：

自入侵烏克蘭以來，普丁多次發出核威脅，並聲稱這「不是虛張聲勢」，某種角度上，這也迫使西方國家對支援烏克蘭一直投鼠忌器，如今也是如此，如何對待俄羅斯的核威脅，一直在北約國家內部有意見分歧。

瓊斯說，使用核武器有著很大的風險，所以俄羅斯在多數時候可能不會動用。但如果俄羅斯軍隊發生全面潰敗，普丁可能就會以戰術核武挽回顏面。但是，屆時俄羅斯也面臨遭到毀滅的風險。

一位北約高級官員此前曾表示，如果俄羅斯率先發動核打擊，可能會引發北約的「物理反應」，這也包括北約的戰術核武器。

到時候可能會引發一場世界大戰，並牽扯到中國大陸等其他國家，這是北約組織最極力避免的結果。