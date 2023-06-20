近日台灣「Me Too」性騷擾案連環爆，嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節今(20)日透露，她昨(19)日送文件時，承辦窗口問她「穿這樣我眼睛要放哪裡？」讓她不禁愣了一下。她感嘆道，性騷擾就是這麼日常的事，「即使我是議員了」。

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節今在臉書提到，最近me too事件在臺灣延燒，讓性騷擾和性侵害的被害者關注度持續上升，她也透露發生在她身上的事。她提到，昨送文件時，承辦窗口問她，「妳穿這樣我眼睛要放哪裡？」這番話讓她愣了一下，並回答這不是她的問題。顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節強調，性騷擾就是這麼日常的事，即使她是議員了。

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節也指出，嘉義市關注性騷擾及性侵害的被害人，設有補助要點，但經由她檢視過後發現，補助的其中一項條件需要是事發後三個月內進行申請，無論是走行政申訴或是訴訟管道，流程時間皆有可能超過該期限，亦須考量被害人因心理或環境因素，在事發後可能無法即刻尋求社工或法律途徑幫助，因此在本次臨時會中，她也提案，希望社會處可以修改心理復健諮商以及法律訴訟的補助申請期限，讓更多的性騷擾、性侵害的受害者可以受惠。

另外，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節調閱資料發現，嘉義市過去三年有性騷擾的受害者補助人數為「0人」，足見這項補助鮮為人知，未來社會處研議調整申請期限後，她屆時也會宣傳嘉義市這樣暖心的政策，希望把市府的關懷和善意送到需要的人手上。

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