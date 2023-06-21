一名外拍小模找楊姓攝影師以「內視鏡」拍攝性器官內部特寫的重口味影片，打算在情色影音網站「JVID」上架販售，因不滿楊男未經其同意，擅自從影片截取數張照片放上付費影片平台「FURUKE」，認為楊偷賣她情色片牟利，提告楊涉嫌《刑法》妨害性隱私罪。台北地檢署依據雙方對話內容，認為此事僅是雙方對於影片上架溝通不足而產生誤解，楊男罪嫌不足，不起訴楊男。

《刑法》妨害性隱私罪，起因於YouTuber「小玉」朱玉宸利用Deepfake深偽技術製作出「AI換臉」淫片，並販售牟利，致不少女性網紅、藝人、政治人物受害。對此，立法院今年1月7日三讀通過《刑法》增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」，也被稱為「小玉修款」。

一名小模日前向北檢控稱，她是兼職模特兒，為了銷寫真賺錢，去年2月找楊姓攝影師以「內視鏡」撐大進入其性器官，拍攝性器官內部特寫的影片，原本打算把影片在情色影音網站「JVID」上架販售。

由於有部分鏡頭須補拍，楊男直到今年3月才完成影片編輯，但她事後發現楊男竟早在今年2月間就自行登入付費影片平台「FURUKE」，並以標題「直達她的最深處(內視鏡攝影)」，放上截自她影片的數張照片，供人付費觀看，認為楊未經其同意販售她的情色片，提告楊涉嫌《刑法》未經同意販賣他人性影像罪。

檢方調查時，小模證稱，她後來有要求楊補拍，她原本是想拍成像AV一樣有「男女互動」，但這種類型不符「JVID」規範，所以她想刪除部分照片，讓作品完整，但楊放在「FURUKE」照片都不是被刪除的照片，都是符合「JVID」規範的。

但楊男否認偷賣影片，辯稱他只是放約1／5類似宣傳照的幾張照片在「FURUKE」，並稱雙方對話時小模有同意讓他放部分照片在「FURUKE」，強調作品主要是影片，照片只是一小部分，他放上「FURUKE」只是測試買氣，限定「FURUKE」銷售不超過10人買就要下架，用來觀察10人購買要花多少時間，這部分款項小模如果要，他可以全給小模。

檢方依據楊男及小模對話內容，小模曾稱「那幾張你想放訂閱收費也可以」、「都拍了...不能讓你做白工跟白花錢」，認定楊男因雙方對話，以為可以先上架部分照片，楊確實也只在「FURUKE」上架照片，而未上架影片，認定這僅是雙方溝通上的誤解，楊罪嫌不足，處分不起訴。