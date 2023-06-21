林丙輝為現任證基會董事長，學歷為台灣大學商學研究所及國曼徹斯特大學商學院博士，專長在衍生性金融商品與財務工程、財務分析與企業評價、資本市場投資組合管理。

日前市場曾傳出集保新任董事長由證交所總經理簡立忠、櫃買中心總經理李愛玲二人之一出線，適逢總統大選開始倒數，證券周邊單位「F4」人事變動更引關注。

據瞭解，集保今召開董事會，下午將宣布由林丙輝接任該公司董事長。

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