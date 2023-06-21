民眾黨總統參選人柯文哲主張兩岸恢復交流、重啟貨貿及服貿談判，遭民進黨輪番砲轟，柯反嗆10年前蔡英文總統也反對ECFA（兩岸經濟合作架構協議），「不然叫蔡把ECFA廢掉算了」。對此，行政院副院長鄭文燦21日指出，社會對重啟服貿沒有共識，只會造成更多紛亂，身為總統候選人必須謹慎面對此問題，不是1、2句話就能作為政見。

鄭文燦上午出席2023、2024年度300億中央擴大租金補貼專案計畫啟動記者會，她指出，柯文哲過去推動台北上海雙城論壇，能看見柯的立場與目前主流民意是否一樣，「我們希望能夠保護現狀、保護民主，也保護台灣經濟自主性，同時也希望透過溝通對話，化解不必要的衝突，能夠守住底線，讓未來有更大的選擇權。」

「和平是我們的選項。」鄭文燦說，政府要努力創造和平條件，但目前社會對重啟服貿沒有共識，只會造成更多紛亂，柯文哲作為總統的候選人，對此題目確實應該謹慎。

鄭文燦說，過去服貿的討論是針對開放台灣服務業市場，也就是將來陸資可以投資台灣各式各樣的服務業，對於台灣經濟體質會有根本性的轉變，而柯文哲過去7年、8年當中，並沒有好好討論此議題，要是有好好討論，就會知道此事不是1、2句話就能作為政見。