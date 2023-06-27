台大國發所前教授陳明通有多名學生遭控論文抄襲，陳明通還稱台大學倫會判決是「世紀大冤案」，要幫前新竹市長林智堅討回公道。台大社科院長蘇宏達今(27日)痛批，教育部將林智堅、陳明通、副閣揆鄭文燦審定報告列為機密，呼籲教育部和台大校方應立即公開。國民黨立委王鴻薇也力挺蘇宏達，表示教育部曾說是台大校方將報告列為機密，「為護航這些人，政府機關竟然用謊言來掩飾謊言」，不排除直接請第三方機構再幫鄭文燦審核一次論文，紙包不住火，希望教育部好自為之。

蘇宏達今指出，陳明通稱林智堅案為冤案，卻絕口不提他所指導的鄭文燦論文也同被認定抄襲嚴重而遭撤銷學位，更不願意面對所指導以香港民眾對機構信任度調查為樣本的碩士學位論文中，至少五篇也被質疑的事實。這三個案例已損及台大和台灣高教的「國際聲譽、嚴重影響社會觀感」，教育部和台大校方更應對外說清楚，要求教育部和台大校方不能保持緘默，應立即公開涉林智堅案、鄭文燦案和陳明通案的三份審定審議報告書全部內容，以昭公信。

王鴻薇今也在臉書發文聲援蘇宏達並指出，她曾公開質詢教育部為何要把鄭文燦等的審定報告列為機密，教育部以及教育部長白紙黑字告訴她是台大校方列為機密，但從蘇宏達的說明來看顯然不是這麼一回事，「如今校方與教育部各執一詞成了羅生門，為護航這些人，政府機關竟然用謊言來掩飾謊言，但終究還是東窗事發。」

王鴻薇也說，「既然教育部不願意公告，那我自己來檢證」，其實之前鄭文燦論文的檢舉人游智彬就已經提供很多的證據；據她目前比對，鄭文燦抄襲涉略文章有大量中國學者期刊、論文包括：鄭文燦論文第十九頁起抄襲中國大陸學者王天成「中國民主化戰略研究框架」、鄭文燦論文第二十六頁起抄襲台灣東吳大學研究生陳彥羽論文「北京市居民委員會之民主管理研究：以萬壽路、文化路社區為例」，還有其他像是國安會副秘書長徐斯儉等等，族繁不及備載。

王鴻薇指出，鄭文燦因為抄襲，在論文中更有許多中國大陸用語，鄭文燦論文早早就遭到台大撤銷，如果教育部不願意昭告社會，繼續護航，「不排除直接請第三方機構再幫鄭文燦審核一次論文，紙包不住火，希望教育部好自為之。」

王鴻薇也在留言指出「教育部回函說是台大認定為機密」，並貼出教育部高教司「有關國立台灣大學國家發展所碩士論文及指導教授學倫案說明」的回函，內文稱「另依國立台灣大學112年4月24日函表示：依專科以上學校學術倫理案件處理原則第11點規定，學術倫理案件之評審過程、審查人及評審意見等相關資料，應予保密；受理檢舉、參與審議程序之人員就所接觸之資訊應予保密」，稱有關鄭文燦論文的審訂資料屬保密，學校無法提供審查報告。