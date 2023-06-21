國泰世華銀行數位金融品牌CUBE 以「數位賦能」的精神出發，實踐於用戶體驗、產品設計、與視覺美感上，期望帶給用戶簡單、優雅的現代化體驗。而自CUBE APP推出後，也以彈性靈活的設計理念，推出各式創新商品，提供客戶一站式管理資產的平台，受到廣大客戶喜愛，締造每月三千萬次登入數的佳績。
很榮幸本次能獲得旺旺中時金融服務評鑑大賞的肯定，我們將繼續秉持初衷、持續創新，做到「為可能，竭盡所能」。（國泰世華銀行副總經理陳冠學）
#旺旺中時金融服務評鑑大賞 #CUBE #一站式 #中時 #創新
國泰世華銀行數位金融品牌CUBE 以「數位賦能」的精神出發，實踐於用戶體驗、產品設計、與視覺美感上，期望帶給用戶簡單、優雅的現代化體驗。而自CUBE APP推出後，也以彈性靈活的設計理念，推出各式創新商品，提供客戶一站式管理資產的平台，受到廣大客戶喜愛，締造每月三千萬次登入數的佳績。
很榮幸本次能獲得旺旺中時金融服務評鑑大賞的肯定，我們將繼續秉持初衷、持續創新，做到「為可能，竭盡所能」。（國泰世華銀行副總經理陳冠學）
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