國泰世華銀行數位金融品牌CUBE 以「數位賦能」的精神出發，實踐於用戶體驗、產品設計、與視覺美感上，期望帶給用戶簡單、優雅的現代化體驗。而自CUBE APP推出後，也以彈性靈活的設計理念，推出各式創新商品，提供客戶一站式管理資產的平台，受到廣大客戶喜愛，締造每月三千萬次登入數的佳績。

很榮幸本次能獲得旺旺中時金融服務評鑑大賞的肯定，我們將繼續秉持初衷、持續創新，做到「為可能，竭盡所能」。（國泰世華銀行副總經理陳冠學）