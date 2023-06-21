身兼民進黨主席賴清德昨天宣布私立大學學費補助利多，對於被質疑選前大撒幣，賴清德今天在中常會中，感謝蔡英文總統、行政院長陳建仁、立法院黨團總召柯建銘等人；並表示，政府會挺青年，青年也會持續創造台灣的未來。「我想真正的目的是這樣子」。

賴清德指出，過去他在擔任立委和市長的時候，一直都跟台南市的教務中心合作，擔任立委的時候每年會去捐款；當市長的時候也都會去捐款；當行政院長的時候，也特別去降低學貸的利息，然後也去延長畢業之後開始交還本金的年限。

他說，「我一直想要去解決助學貸款這個問題」，後來因為看到社會上也批評很久，就是公立學校跟私立學校學費差距很大，更意外的是，經濟比較弱勢的孩子，反而多數都是在念私立學校，這種狀況之下，造成很大的不公平，也增加了經濟相對弱勢家庭的負擔。

他說，這些孩子出社會，可能就要償還學貸。所以在跟蔡英文總統，還有陳建仁院長討論之後，昨天去朝陽科技大學參加活動的時候，就宣布我的主張，政府有責任應該要進一步地降低公私立大學學費的落差，希望能夠五成以上，這部分宣布之後，在現場的孩子都很高興。

他指出，做這個事情，最終的目的，就是要透過持續性的政策，讓國家支持青年，青年有餘力投資未來，充分實踐自我。政府會挺青年，青年也會持續創造台灣的未來。我想真正的目的是這樣子，也感謝總統、行政院長陳建仁、副院長鄭文燦的協助，也感謝立法院黨團、感謝柯總召。