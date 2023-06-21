桃園一名女子發現蔡姓丈夫搞外遇，與一名開養生館的女子一起過夜，該女還在車上替蔡男打手槍，認為蔡男的行為明顯侵害她的配偶權情節重大，依法向蔡男求償200萬元。桃園地院審結後，判蔡男須賠償30萬元為適當。可上訴。

判決書指出，女子主張，與蔡姓男子為配偶關係，婚姻關係存續中，但她卻發現蔡男與女子小卉（化名）同住過夜，在通訊軟體上互稱「寶貝」，小卉還在蔡男的車上替蔡男打手槍。

女子控訴，今年1月間，2人還一起出國到越南旅遊，回國後再度前往小卉經營的養生會館過夜，她認為蔡男與小卉的行為明顯超過一般男女的交往界線，嚴重侵害她的配偶權，故依法向蔡男求償200萬元撫慰金。

對此，蔡男稱，妻子將他與小卉的對話紀錄做為證據，該紀錄是妻子盜用他帳號取得的，並不具法律效力，至於越南旅遊部分，他的確有與小卉出國，但還有其他人同行，且他也沒有與小卉發生性關係，希望法官能駁回妻子的求償請求。

桃園地院審理時，法官勘驗對話紀錄後，認定蔡男與小卉的對話內容明顯可之2人關係曖昧，且已發生性行為才會出現的對話，故不採信蔡男說詞，酌情後判蔡男須賠償妻子30萬元為適當。可上訴。