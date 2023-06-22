法國巴黎歷史悠久的拉丁區（Latin Quarter）附近街道今天傳出爆炸，引發熊熊火勢，目前至少造成37人受傷，搜救人員正在半倒塌的建築內搜尋兩名可能埋在瓦礫堆下的失蹤者。

路透社報導，爆炸發生在聖雅克路街（Rue Saint-Jacques）277號1棟建築物內，造成至少37人受傷，其中4人正在醫院急救。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）說，嗅探犬在聖雅克路街散落的石塊下方聞到味道。

達馬南在爆炸現場對記者說：「今晚我們可能找到遺體或生還者。」

這次爆炸炸毀深受外國學生歡迎的設計學校「巴黎美國學院」（Paris American Academy）外牆，目擊者描述聽到震耳的爆炸聲，還看到有數層樓高的巨大火球。

士兵在現場拉起封鎖線，巴黎檢察官辦公室表示，現在還無法判定爆炸原因，但副市長西維爾（Edouard Civel）在推特發文說這是瓦斯爆炸。目擊者也告訴BFM電視台說，爆炸前曾聞到濃烈的瓦斯氣味。

爆炸發生在下午4時55分，正是大家下班回家的時刻。這個區域在初夏時節常見觀光客和外國學生，但目前沒有消息顯示傷者中有外國人。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）