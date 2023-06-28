美國媒體27日引述美國匿名官員說法報導，俄羅斯軍方有「末日決戰將軍」之稱的將領蘇洛維金，在傭兵組織瓦格納集團上周末發動兵變行動之前即已知情。英國媒體28日報導，親俄軍事部落客聲稱蘇洛維金上週六呼籲瓦格納收手之後就下落未明，可能正因密謀推翻俄羅斯防長一事而接受審訊。克里姆林宮恐已展開整肅行動。

蘇洛維金（Sergei Surovikin）現年56歲，他是俄羅斯武裝部隊的二把手，在俄羅斯入侵烏克蘭的「特殊軍事行動」曾任指揮官，他以前就與本次發起兵變的瓦格納集團（Wagner）首腦普里格金（Yevgeny Prigozhin）有所往來。

《紐約時報》27日報導，美國情報單位簡報指，普里格金企圖撂倒俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）而策畫倒戈行動的階段，俄軍一名高階將領即已知情。外界懷疑這名將領是以血腥殘暴出名的蘇洛維金。

瓦格納傭兵集團上周發動武裝叛變行動之前，外傳俄羅斯「末日決戰將軍」蘇洛維金已知情。

英國《每日郵報》、《太陽報》28日報導，俄國主戰派軍事部落客在社媒平台Telegram關注俄烏戰爭的帳號Rybar透露，蘇洛維金「從上周六（24日）起就行蹤不明」：「『末日決戰將軍』人在哪裡無法確定。有說法稱他正在接受審問。」

Rybar帳號另指，參謀總長格拉西莫夫保住了官位，但他「以不再參與（戰爭）相關決策事務」，目前「特殊軍事行動」指揮官是俄軍空降部隊司令捷普林斯基（Mikhail Teplinsky）。

蘇洛維金在去年十月獲派擔任俄烏戰爭指揮官，但今年1月普丁解除了他的指揮任務，不過蘇洛維金仍任格拉西莫夫的副手。

⚡️General Surovikin's address to PMC Wagner — English Subtitles, Exclusive



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上周六瓦格納部隊朝莫斯科前進之際，蘇洛維金曾鄭重呼籲瓦格納放棄反對俄軍領導階層的行動、在「事態無法挽回之前」返回基地。蘇洛維金還透露自己銜命從戰場前線返回莫斯科，他當時公開表示：「祖國正值艱困時期，我們不可正中敵人下懷。在事態無法挽回之前，對於大眾投票選出的聯邦總統下達的命令，必須遵從。」據稱，蘇洛維金發布這段談話之後就下落不明。

如今看來，原因可能出在莫斯科當局懷疑蘇洛維金對於瓦格納這場行動早已知情，也懷疑他對兵變帶有同情立場。

俄羅斯國防部長蕭依古（右）在俄羅斯聯邦政府任職的資歷比總統普丁（中）還要長久。（資料照／美聯社）

Rybar認為，瓦格納集團這次武裝叛變已成為俄羅斯武裝部隊大規模整肅的藉口，同時也是國防部測試忠誠度的一次正面衝撞之舉。日前已有報導指，俄軍低階官兵之中，只要曾對瓦格納這場起義行動表達支持，均面臨肅清行動。

西方國家官員認為，克宮這波整肅行動會是俄羅斯下一個新時代的「第一章」，今年已70歲的普丁為了強化已遭削弱的政權之際，俄國已出現史達林風格的整肅手法。烏克蘭總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）說，普丁掌權時代的盡頭已現，「倒數計時開始了」。另一名烏克蘭高階官員則說，「普丁政權無可挽回」。

俄羅斯廣播頻道VChK-OGPU在Telegram引述知情人士說法稱，普丁無法同意普里格金提出罷黜蕭依古的要求，蕭依古一旦辭職將成「極度危險人物」，因為他知道太多事情，而且很多人對他忠心耿耿，在克宮之內擁有不小的影響力。今年68歲的蕭依古在俄羅斯聯邦政府服務資歷比普丁還長，很可能握有許多人的把柄，蕭依古與普丁政權的其他部長不同，無法用金錢換得沉默與不作為。