備戰2024總統大選，國民黨參選人侯友宜日前找來前總統府秘書長金溥聰擔任競辦執行長，前立法院長王金平也將籌組「厚友誼立委後援會」。對此，國民黨前立委陳學聖透露，王金平明（5日）晚將邀集歷任立委為侯友宜組後援會，若集結成功，「侯的第一支陸軍就要開拔出發」，侯翻轉民調老三之路也將展開。

陳學聖今日以「雙金聯手」為題撰文，並指出這幾天因金溥聰的加入，侯友宜對議題的態度瞬間丕變，直接了當、不再拖泥帶水，頗有展現背水一戰的決心。不過陳學聖觀察到，侯友宜拋的議題不容易熱燒，仍需中間有媒介，才會由文火、小火到大燒。

「此時需要的，就是陸軍」，陳學聖說這時候就得靠另一位「金」，也就是王金平。陳學聖進一步表示，王金平最強的就是「人脈」，侯友宜即使靠金溥聰有再強的空戰能力，仍然要靠王金平來接地氣，才能轉化為真正完整的戰力，「很高興雙金相忘昔日政治宿怨，同為侯贏得總統大選共同努力」。

陳學聖透露，王金平明晚要邀集歷任立委為侯友宜組後援會，包括潘維剛、朱鳳芝、黃昭順、曾銘宗等人都很努力在叩人。陳學聖強調，若明天集結成功，侯友宜首支陸軍就要開拔出發，這些立委在地方都是一座座小山頭，若王金平整合順利，瞬間就能構築成全國火網，侯的翻轉老三之路也就此展開。