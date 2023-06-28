前高雄地檢署檢察官吳傑人，被控利用辦案機會，逼女證人發生性關係，被判刑7年6月確定，入監服刑後出獄；法務部前年廢止吳的律師證書，他不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為，吳破壞人民對司法之信賴甚鉅，原處分並無違誤，判決駁回其請求。可上訴。

吳傑人被控在2006年6月間，偵辦1起違反兒童及少年性交易案時，傳喚應召女出庭作證；吳因覬覦姿色，隔天打電話約她到高雄地檢署見面；並將她帶到會議室內談話，他佯稱要擴大偵辦案件，請女子當線民，並試探性詢問她家人是否知情，女子驚慌擔心家人知道而哀求吳不要張揚。

吳傑人利用此一弱點，藉故討論案情，約女子在高雄市立美術館見面，女子畏懼其檢察官身分赴約；吳竟趁館內人少時，先藉機碰觸身體，隨後假意送她返家，在車內欲強吻。女子忌憚吳是承辦檢察官，恐遭報復，被迫與吳到高雄市的溫泉會館發生性關係。2012年吳男被依貪汙罪判處吳7年6月徒刑確定。

法務部依函詢全國律師聯合會意見後，2021年11月18日處分廢止吳的律師證書，自文到後2週內返還該律師證書予該部，未返還者，依法註銷該律師證書，吳不服提起行政訴訟，遭北高行政法院判決駁回。

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