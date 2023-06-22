有些人天生愛高調，享受成為眾人的目光焦點，但也有人認為躲在不被人注意的角落更舒適。大陸命理專欄「星座巫師」分享，摩羯座、處女座、金牛座和雙魚座平時喜歡當存在感不高的「隱形人」，行事作風非常低調，從不過度吹噓，只會默默做好自己的事情。

▎摩羯座

摩羯座喜歡沉浸在自己的世界中，不愛說話、享受安靜，因此他們的存在感不強，很容易被忽視，在大家的眼裡永遠是沉默寡言的代表，很難留下深刻的印象。摩羯座雖然看起來像是可有可無的存在，但其實能力和爆發力超強，屬於一鳴驚人的類型。

▎處女座

處女座是個完美主義者，這樣的「標籤」讓很多人都忽略了，其實他們也非常努力，任何事都會拚盡全力去做，只是處女座深知「人外有人，天外有天」，成功的人到處都是，因此習慣低調、謙虛，希望自己是平時不會過於亮眼，在關鍵時刻卻能驚艷大家的人。

▎金牛座

金牛座雖然有很強的能力，但個性比較低調，做事情喜歡實事求是、講究原則，他們不善言詞，是典型的「話題終極者」，因此在人群中並不突出，甚至存在感很低，然而金牛座不論做任何事都會精益求精、排除萬難，希望能達到心目中設定好的目標。

▎雙魚座

雙魚座不愛搶風頭，所以在人群中存在感不高，甚至在某些人眼裡，是可以欺負的弱勢群體，因為他們平常待人總是抱持恭敬的態度，也不會過度吹噓，行事作風比較低調；但雙魚座並沒有看上去那麼好欺負，反而非常聰明，說話做事都懂得謙讓，誰也不得罪。