有些人一有錢就喜歡揮霍，向他人展示自己的富有，但也有一些人比較內斂，喜歡低調過生活。大陸命理專欄「運勢君」分享，金牛座、摩羯座和處女座是隱形富豪，就算手頭上有再多的錢，也不會大肆揮霍、四處張揚，生活也和往常一樣，讓旁人很難察覺他們的富有。

第一名：金牛座

金牛座個性穩重成熟，工作能力出眾，且把大部分的時間都花在事業上，已努力、積極的態度面對生活與工作。同時，金牛座對於金錢的慾望也很大，平常做的所有努力，都是為了賺錢，以提升自己的價值、改善自己的條件，他們深知金錢得來不易，所以就算經濟狀況好轉，也不會隨便浪費。

第二名：摩羯座

摩羯座個性低調內斂，注重生活細節，因此就算手上握有再多的錢，也不會大肆揮霍，只會把錢花在刀口上，像是提升自我能力、價值等事情。此外，摩羯座不喜歡成為別人議論的焦點，只想把自己的工作做好、把自己的生活過好，所以從不炫富，錢有得賺、有得花，他們就很知足了。

第三名：處女座

處女座個性比較內向，所以就算變成富豪也不會四處張揚，而是繼續默默做自己該做的事，因為金錢能為他們帶來歸屬感和安全感，所以處女座經濟狀況好轉後，會讓自己在家庭中多一點付出，並在生活和工作中做出貢獻，這才是他們心中認為，值得向他人炫耀的資本。