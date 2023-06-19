每個人的個性不一樣，有些人是標準的好好小姐／先生，發生什麼事都不會生氣，但也有人像個炸彈一樣，脾氣「一點就炸」。《搜狐網》命理專欄分享，生肖屬馬、雞和蛇的人脾氣比較暴躁，雖然平時看起來大方、好相處，或是為人圓滑、端莊，然而當他們生氣時，就會像換了一個人一樣，不吵到贏絕不罷休。

▎生肖馬

生肖馬對應的地支正好為「午」，也就是烈日最強的時間，因此他們天生脾氣較大，也比較不好惹，平時雖然看起來熱情大方、很好相處，一旦他們發起火來，就會變得判若兩人，而且十分好強，在口頭上的衝突絕對會爭到贏，他們還會將兩人的爭執都記在心裡，久久不會忘記。

▎生肖雞

生肖雞的人生在五行「正金流年」，個性脾氣都不錯，但在面對衝突時，喜歡與人針鋒相對，對任何看不順眼的事情都比較尖銳敏感，在待人處事方面則能做到不卑不亢，從不會對誰低聲下氣，因此不少人覺得他們難以相處，就像是一隻「鬥雞」一樣。

▎生肖蛇

生肖蛇一旦面對看不順眼的人事物，就會不斷數落對方，以發洩心中的怨氣，他們伶牙俐齒，非常會說話，經常把人數落到啞口無言，不知道該如何回應，因此生肖蛇雖然平常看起來端莊高雅，但當他們生氣的時候，後果就會不堪設想。