2023年已經過去一半，《搜狐網》命理專欄分享，有4個星座的人在下半年好運連連，其中牡羊座的好運體現在桃花上，單身者有機會遇到讓你心動的對象；金牛座財運亨通，有機會獲得意外之財；雙子座的人際運勢不錯，能認識有用的人脈，並轉化成機會；巨蟹座則是家庭運旺盛，一家人過上幸福快樂的生活。

▎牡羊座

牡羊座在下半年的桃花運旺盛，單身者有機會認識許多能讓你心動的對象；有伴侶者在感情上會有不錯的發展，雙方的關係也越來越穩定。至於工作方面，牡羊座的運氣也很好，事業上將有所突破，薪資待遇自然不會差。

▎金牛座

金牛座在下半年財運亨通，有機會得到意外之財，不過財運上的提升不全來自運氣，也多虧你一直以來的努力，下半年金牛座的工作狀態非常出色，在不斷累積良好的經驗之下，也能獲得不少證明自己的機會，並受大家肯定。

▎雙子座

雙子座在下半年的交際能力得到提升，在社交圈的表現比過去更活躍開朗，並且有機會結交更多有用的人脈，並將這些人脈轉化為實際的機會，很多事情都能因此變得順利起來。

▎巨蟹座

巨蟹座下半年的好運展現在家庭方面，家庭成員的關係會變得更加和諧，一家人過上幸福快樂的日子，還可能會有新的家庭成員加入。另外在事業方面，巨蟹座的努力將得到回報，工作發展也趨於穩定。