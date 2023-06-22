近年來台海兩岸關係緊張，國防部近日也預告修正「志願士兵服役條例」部分條文修正草案，將港澳服甄選我國志願士兵門檻下修為設籍滿10年，大陸人士則維持設籍滿20年。而近日就有一份最新的民調指出，以「國防類」項目來說，有57.26％的民眾最關注「兩岸議題」，引發討論。

根據《NOWnews》20日起針對「四年一度總統大選即將到來！想請問你，現階段關注的政策議題是什麼？」進行網路民調可以看到，截至22日晚間23時止，以「國防類」項目來說，有57.26％的民眾最關注「兩岸議題」，有23.24％的民眾最關注「國土安全」，有9.96％的民眾最關注「兵役制度」，另也有9.54％的民眾最關注「區域聯防」。

同時該民調也詢問「目前檯面上的總統參選人，您最支持哪一位？」有41.91％的民眾支持「柯文哲」，有26.97％的民眾「尚未決定」，有24.07％的民眾支持「賴清德」，有7.05％的民眾選擇支持「侯友宜」。