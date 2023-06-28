2024總統大選三黨參選人已底定，各陣營之間近日也展開激烈攻防，民眾黨主席、參選人柯文哲不但在幾份最新公布的民調表現優異，網路聲量也一路竄升。而今（28）日臉書粉專《台灣民意基金會》就做出了「關於美國最屬意的2024台灣總統人選」的最新民調，結果顯示有54％的民眾覺得「美國比較希望賴清德當選」，引發討論。

臉書粉專《台灣民意基金會》今日在臉書上PO出一篇「關於美國最屬意的2024台灣總統人選」的文章表示，對於「2024總統大選，在賴清德、侯友宜、柯文哲三人當中，您覺得美國比較希望誰當選？」結果發現，有54％的民眾覺得「美國比較希望賴清德當選」、有12.9％的民眾覺得是「侯友宜」、有12.3％的民眾覺得是「柯文哲」、有10.4％的民眾認為「很難說」、有10.5％的民眾則是「不知道、拒答」。

《台灣民意基金會》更指出，根據最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成四覺得賴清德是美國較屬意的人選，一成三覺得是侯友宜，一成二覺得是柯文哲，二成一覺得很難說、不知道、拒答。《台灣民意基金會》認為，這項發現傳達了一個清楚的訊息，明顯過半數台灣選民眼中，民進黨籍總統候選人賴清德是美方較支持、較能接受的人選；一言以蔽之，「美選之人」。這種主觀的感覺，不論怎麼形成的，對2024台灣總統大選將有重大影響，對賴清德總統選情利遠大於弊，因為親美是絕大多數台灣人的特質。人們也相信，美國支持的總統候選人當選機率比較大。