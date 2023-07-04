民進黨總統參選人兼黨主席賴清德的支持度目前雖暫時領先，但並無太大增長，他的網路聲量也不如國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲。對此，國民黨青年部前主任陳冠安認為，賴清德「民調領先、聲量落後」的局面，很可能引發選民被1波網路狂潮帶走、類似高雄市長陳其邁2018年因「韓流」，輸給前市長韓國瑜的情況。

陳冠安今（4）日在臉書發文表示，賴清德近期投入了大量資源經營新媒體，民調領先的他會如此焦慮的原因，正是因他的聲量持續低迷不振。陳冠安提到，以大數據系統Qsearch來比對過去一周的臉書社群聲量，柯文哲的影響力分數以17.5萬拔得頭籌、侯友宜14.2萬居次，賴清德則以11.4萬吊車尾。

在憤怒指數方面，柯文哲、侯友宜、賴清德三人的憤怒比為：0.129%、0.128%、0.137%，3人聲量本周皆相對正面。而在Youtube部份，關鍵字「侯友宜」的影片總觀看數最高，達3080.1萬次，微幅領先「柯文哲」的2975.2萬次，「賴清德」則大幅落後，僅有1807萬次觀看。

陳冠安直言，在聲量落後的情況下，支持率就不可能顯著提升，賴清德的民調雖然贏過侯友宜、柯文哲，但因網路聲量落後兩人，使他的支持度只能始終維持在35%的水平，無法突破。而一旦支持率長期無法提升，聲量又低迷不振，在新媒體選戰的時代，這樣的局面很可能造成選民被1波網路狂潮帶走的情況，如同當年的「韓流」，「陳其邁前車之鑑，正是聲量低迷的賴清德最大夢魘」。