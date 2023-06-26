碳礦化原理，國產建材指出，就是從工業排放物捕獲的二氧化碳，注入於新鮮預拌混凝土中，轉化為奈米級碳酸鈣結晶，永久嵌入混凝土中，有效達到碳封存效果。

國產建材表示，藉由與Carbon Cure的「碳礦化計畫」合作，應用在集團的混凝土生產中，不僅提高混凝土的抗壓強度，提升製造效率，同時減少混凝土的碳足跡，預估每立方米混凝土可減碳達17公斤，未來可提供更環保、更堅固的混凝土，協助客戶打造貨真價實的綠建築。

為布局未來的碳競爭力，除「碳礦化計畫」外，國產建材指出，集團特別擬訂「碳競爭優勢策略」，不僅全集團獲得英國BSI的碳盤查國際認證，也成立可執行國家級檢驗能力TAF實驗室，率先成為國內第一個通過該檢驗項目的預拌混凝土企業機構，同時全面與學術單位合作進行國家級的重大科專研發計畫，包括大型的碳礦化研究發展計畫、以及持續混凝土多元副產物替代原料可行性研究與多元減碳技術的研發等。