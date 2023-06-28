金管會為推動台灣證券市場金融科技應用及落實永續政策發展，去年底核准集保結算所開辦「公開發行公司股利發放電子通知業務」，並督導其建置eNotice平台，提供上市櫃、興櫃即有股務代理的公開發行公司，可藉此平台將紙本股利發放通知改採電子化服務。

張子敏表示，據集保結算所統計，截至5月底已有471家公司完成簽約使用eNotice平台，總股東人數達1692萬人次，顯見電子通知除有效節省公司成本外，更是企業以行動支持淨零排放、充分落實ESG永續發展的具體展現。

張子敏指出，去年1538家上市櫃公司合計寄發6200萬份紙本股利發放通知書，若全數改為電子通知，可減少471噸排碳量、相當於3萬9250棵樹1年吸碳量、6.5座大安森林公園樹木量，節省紙張可繞台灣16圈、相當於12.7座台北101，可年省4.34億元印刷成本。

金管會除鼓勵投資人多藉由接收電子通知服務，以行動支持節能減碳的永續政策，並表示將在「創新、韌性、永續及普惠金融」發展策略下，持續提升金融市場數位化服務，以創新優化股務服務，強化股東行動主義，並落實ESG永續發展政策。