日本最大業績規模最大的JINS眼鏡連鎖品牌，今年再度獲工商時報「臺灣服務業大評鑑」連鎖眼鏡業金牌大賞，日本JINS執行董事、台灣JINS總經理邱明琪指出，JINS來台八年全台開出55家門市，疫情後，JINS的接待與應對服務更加升級，員工薪資亦自今年五月起全面調漲，接下來還會有更精采服務呈現。

疫情期間JINS台灣持續逆勢展店，且朝著衛星城市、區域店發展，除了強化區域商圈更在地化，並縮短與顧客距離，就連疫後門市營運目標的思維也大不同；其中各家門店為了衝業績，打得全是團隊戰，除了定期補足相關知識，每年調查口碑爭相搶第一名，也因此凸顯「接待人員」服務的重要性。

每店團隊營運皆有一套三部曲SOP，從關切顧客需求到傳遞顧客需求，藉由建議提案而進一步推薦顧客需求，強而有力的團體戰，讓疫情期間業績年年成長，2022年度台灣JINS營收成長逾1成，更進一步貢獻日本總部3.2億日圓獲利。

今年起JINS台灣服務接待部分新增服務特派員，每年北中南區域選一位服務最優的人，目前是七區七特派員，每天到不同的門市上班，並進一步與該店分享如何接待顧客達到滿意度最高，截至目前，每個特派員到店滿意度均成長，且帶動該店業績成長雙位數，鏡片加購率亦超過六成，比日本不到三成還高二倍，成為全球JINS模範生。