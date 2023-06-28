依財政部76年7月28日台財稅第7639482號函規定，營利事業出售其持有土地，依雙方簽定不動產買賣契約約定，地上改良物於交地日騰空，因出售土地而拆除地上改良物所產生之損費及其帳面未折減餘額，屬土地出售成本之一部分，基於收入與成本費用配合原則，應於出售土地增益項下減除，合併計算損益。

國稅局呼籲，營利事業如有依約出售土地而拆除地上改良物之損費及其帳面未折減餘額，應依上述規定自土地交易損益中減除，以免因列報錯誤遭稽徵機關調整補稅。